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ABD ağzıyla konuşan Cumhuriyet'e sert tepki!

Sola yakın yayın çizgisine rağmen sürekli ABD’nin sözcülüğünü yapan gayri milli Cumhuriyet, S-400 konusunda da Türkiye’ye muhalif tavır takındı. Bu duruma sert tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bunu ancak bir Amerikan gazetesi yazabilir.” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
ABD ağzıyla konuşan Cumhuriyet'e sert tepki!

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türkiye basının gündemindeki haberler masaya yatırıldı. Cumhuriyet’in ABD yanında yer aldığı skandallarının da konuşulduğu programda, söz konusu gazetenin bugün birinci sayfadan verdiği, “Ankara’ya ağır baskı” başlıklı haberi de ekrana getirildi.

‘Amerikancı’ Cumhuriyet’ten skandal haber

Küresel eşkıya ABD’nin S-400’ler üzerinden Türkiye’ye uyguladığı baskı politikasını eleştirmeden veren Cumhuriyet, yine rezil bir habere imza attı. Daha önce de benzeri haberler yapan gazete, bugün Hüseyin Hayatsever imzasıyla yayınladığı haberde aynı tavrı takınarak gayri milli duruş sergiledi.

Karahasanoğlu’ndan sert tepki

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in skandal tutumu karşısında şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:42
  1. Ankara
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Manşetlerin Dili
  5. Akit TV
  6. Cumhuriyet
  7. S-400

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