ABD adaleti tutukluları tek tek öldürüyor
Aktüel

ABD adaleti tutukluları tek tek öldürüyor

AA Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
ABD adaleti tutukluları tek tek öldürüyor

ABD'nin Texas eyaletinde Fort Bliss Askeri Üssü'nde bulunan "Camp East Montana" gözaltı merkezinde hayatını kaybeden Kübalı tutuklu Geraldo Lunas Campos'un ölüm nedeninin "basıya bağlı asfiksi" olduğu belirlendi.

ABD'nin Texas eyaletinde Fort Bliss Askeri Üssü'nde bulunan "Camp East Montana" gözaltı merkezinde hayatını kaybeden Kübalı tutuklu Geraldo Lunas Campos'un ölüm nedeninin "basıya bağlı asfiksi" olduğu belirlendi.

Texas'taki gözaltı merkezinde 3 Ocak'ta hayatını kaybeden 55 yaşındaki 4 çocuk babası Küba asıllı Campos'un otopsi raporu açıklandı.

Yapılan otopsi sonucunda, Campos'un "Camp East Montana" gözaltı merkezinde tutuklu bulunduğu sırada intihara teşebbüs ederken gardiyanların müdahalesi sonucu nefesinin kesildiği belirtildi.

Gardiyanlarla yaşadığı arbedenin ardından hayatını kaybeden Campos'un ölüm nedeninin "boyun ve gövdeye uygulanan basıya bağlı asfiksi" olduğu belirlendi.

Raporda ayrıca, Campos'un bedeninde boğuşma izlerinin tespit edildiği, göğsünde ve dizlerinde sıyrıklar bulunduğu, boynunda kanama izlerine rastalandığı kaydedildi.

Geçen hafta Associated Press (AP) ajansına konuşan görgü tanığı, Campos'un kelepçelenerek en az 5 gardiyan tarafından yere yatırıldığını, gardiyanlardan birinin ise kolunu boynuna dolayarak bilincini yitirene kadar sıktığını ileri sürdü.

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde yer alan "Camp East Montana" gözaltı merkezi, daha önce de "ihlal" iddialarıyla gündeme gelmişti.

Washington Post gazetesinin 16 Eylül 2025'te elde ettiği denetim raporunda, Camp East Montana'da bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldığı, gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürler bulunmadığı aktarılmıştı.

Gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davaları hakkında bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadığına işaret edilen raporda, tesiste 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği vurgulanmıştı.

