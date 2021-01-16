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Dünya ABD Adalet Bakanlığı itiraf etti: YPG, terör örgütü PKK'nın alt koludur
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı itiraf etti: YPG, terör örgütü PKK'nın alt koludur

ABD Adalet Bakanlığı, gözaltına aldığı bir YPG'li için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki terör örgütü arasındaki bağı kabul ederken, ABD'li komutanların YPG'li teröristlerle bir araya geldiği fotoğraflar akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 00:20:00 -
ABD Adalet Bakanlığı itiraf etti: YPG, terör örgütü PKK'nın alt koludur

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı YPG'nin, PKK'nın kolu olduğunu kabul etti

Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

ABD'den YPG'ye yardım

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini söyleyerek YPG'ye yaptıkları yardımı itiraf etmişti.

Öte yandan ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yaptığı yardım çok defa ortaya çıkarken ABD'li komutanlar ile teröristlerin yan yana fotoğrafları da uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.

 

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