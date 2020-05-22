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ABD, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararını Rusya’ya resmen bildirdi

ABD, Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararını Rusya’ya resmen bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:49:33 -
ABD, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararını Rusya’ya resmen bildirdi

ABD, Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararını Rusya’ya resmen bildirdi.


Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğini dün açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, kararını Rusya’ya bugün resmen bildirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söyleyen Trump, üye ülkeler üzerinde silahsız gözetim uçuşlarının izin verildiği anlaşmaya Moskova’nın uymadığını anlaşmanın şartlarını sürekli ihlal ettiğini belirtti.



NATO acil toplandı


30 NATO üyesi ülkenin büyükelçileri, Rusya’nın ihlal iddiası nedeniyle ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’ndan çekildiğini duyurmasının ardından Cuma günü NATO tarafından Brüksel’deki merkez karargahta acil toplantıya çağrıldı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan kararın sonuçlarını analiz etmek için Cuma günü öğleden sonra acil bir toplantı çağrısı yapıldı. Brüksel saati ile 14.00’te planlanan toplantı uluslararası gündeme bomba gibi düştü. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre ABD’nin bu kararının yürürlüğe girmesi ve uluslararası alanda etkisinin olması için en az altı ay geçmesinin gerektiği bildirildi.


NATO’nun Brüksel’deki merkez karargahında yapılan ve 30 ülkenin NATO Nezdindeki Büyükelçilerinin katıldığı acil toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

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