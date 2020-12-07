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Aktüel ABD, AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etmesini memnuniyetle karşıladı
Aktüel

ABD, AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etmesini memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:48:41 -
ABD, AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etmesini memnuniyetle karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği'nin (AB) insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım rejimini "çığır açan bir başarı" olarak tanımlayan Pompeo, "AB'nin aldığı yeni tedbirler üye ülkelere insan hakları ihlallerine karşı küresel çapta hesap sormaları için güçlü araçlar sağlıyor. Yeni yetkiler ABD, İngiltere ve Kanada'nın insan hakları ihlalcilerine yaptırım uygulama çabalarını tamamlayacak, insan haklarını koruma konusundaki iş birliğimizi daha da artıracak ve küresel olarak ihlalleri caydıracaktır." ifadesini kullandı.

Pompeo, Avrupa ülkelerinin bu konudaki ilk yaptırımlarını uygulamalarını beklediklerini ifade etti.

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen yeni sistemle AB, ilk kez dünya çapında ciddi insan hakları ihlalinde bulunan devlet veya devlet dışı aktörleri hedef alabilecek.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB içindeki kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınanlara doğrudan veya dolaylı fon sağlamasının yasaklanmasını içeriyor.

Yaptırım kapsamına giren ihlaller ise soykırım, insanlığa karşı suç ile işkence, kölelik, yargısız infaz, keyfi tutuklama ve gözaltı gibi ciddi durumları kapsıyor.

Yaptırım kararı üye bir ülkenin veya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi'nin teklifiyle alınabilecek.

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