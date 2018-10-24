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Abajur evinize keyif verir

Eskisini bile pekalâ kendiniz yenileyebilirsiniz...

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:15
Abajur evinize keyif verir

Bir evi aydınlatmak, onda yaşama sevinci katmak demektir. Onu her akşam olduğunda size daha yaşanır gösterecek bir sevinç.. Yaşadığınız mekanın nasıl nasıl bir kişiliğe sahip olacağı tamamen eşyaların tarzına, onların odadaki konumlandırılma şekline, kısacası dekorasyona bağlıdır.

Eğer romantik dokunuşlardan hoşlanıyorsanız mekana bunu en iyi şekilde yansıtmanızı sağlayacak olan şey aydınlatma ürünleridir. Estetik bir aydınlatma tasarımı gündüz en sevdiğiniz aksesuar, akşamı ise yuvanızı size daha derinden hissettirecek bir ürün olacaktır.

Özellikle pastel renkler kullanılan aydınlatma ürünleri bulunduğu ortama renkli bir hava katacaktır.

Başta abajur olmak üzere, lambader ya da taşlı avizeler evinizin her odasında rahatlıkla kullanabileceğiniz aydınlatma ürünleridir.

Romantik aydınlatma tasarımlarının daha iyi anlaşılması için sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atarken, mutlaka gidip bir benzerini almak zorunda olmadığınızı unutmamalısınız. Evde eski bir abajurunuzu üzerine ufak tefek dokunuşlarla yepyeni bir hale sokabilirsiniz. Çiçek desenli perdeleriniz veya döşemeniz varsa, yapay ve onların rengine uygun çiçeklerle bunu yapmanız mümkün. Baksanıza her gül, ben buraya yakıştım der gibi durmuyor mu..

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:15
  1. abajur
  2. dekorasyon

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