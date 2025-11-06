AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bölgesel aktör olmaya devam ediyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirdi.

"TÜRKİYE TEMEL BİR ORTAK"

Kallas, AB'nin Türkiye ile ortak çıkar alanlarında olumlu bir angajman yürüttüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE TEMEL BİR ORTAK VE ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL AKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYOR."

Ancak Kallas, Türkiye'de demokratik standartlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin sorunlar nedeniyle, üyelik sürecinin 2018 yılından bu yana "fiilen durmuş noktada" olduğunu dile getirdi.

KIBRIS MESELESİ AB İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ UNSURU

Kallas, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir rol oynayan diğer bir unsur olduğunu kaydetti. AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen çözüm çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Kallas, adanın geleceği hakkında şu çarpıcı yorumu yaptı:

"ELBETTE, KIBRIS ADASI’NI GELECEKTE YÖNETECEK OLAN NE TÜRKİYE NE DE AB'DİR. ADADA BİRLİKTE YAŞAYAN KIBRISLI RUMLAR VE KIBRISLI TÜRKLERDİR. BİRLİKTE YAŞAMALARI VE ORTAK SORUNLARA ÇÖZÜM BULMALARI GEREKENLER ONLARDIR."

TÜRKİYE AVRUPA SAVUNMA MİMARİSİNDE

Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisine dahil olup olmayacağına ilişkin gelen soruya ise Kallas, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ve savunma sanayisini geliştirdiğini belirtti.

Kallas, dışarıdan tedarik gerektiğinde Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) gibi açık mekanizmaların bulunduğunu dile getirdi.