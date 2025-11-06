  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Ankara'da patlama! Yaralılar var
Dünya AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bölgesel aktör olmaya devam ediyor
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bölgesel aktör olmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye bölgesel aktör olmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB için temel bir ortak ve önemli bir bölgesel aktör olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirdi.

"TÜRKİYE TEMEL BİR ORTAK"

Kallas, AB'nin Türkiye ile ortak çıkar alanlarında olumlu bir angajman yürüttüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE TEMEL BİR ORTAK VE ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL AKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYOR."

Ancak Kallas, Türkiye'de demokratik standartlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin sorunlar nedeniyle, üyelik sürecinin 2018 yılından bu yana "fiilen durmuş noktada" olduğunu dile getirdi.

KIBRIS MESELESİ AB İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ UNSURU

Kallas, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir rol oynayan diğer bir unsur olduğunu kaydetti. AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen çözüm çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Kallas, adanın geleceği hakkında şu çarpıcı yorumu yaptı:

"ELBETTE, KIBRIS ADASI’NI GELECEKTE YÖNETECEK OLAN NE TÜRKİYE NE DE AB'DİR. ADADA BİRLİKTE YAŞAYAN KIBRISLI RUMLAR VE KIBRISLI TÜRKLERDİR. BİRLİKTE YAŞAMALARI VE ORTAK SORUNLARA ÇÖZÜM BULMALARI GEREKENLER ONLARDIR."

TÜRKİYE AVRUPA SAVUNMA MİMARİSİNDE

Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisine dahil olup olmayacağına ilişkin gelen soruya ise Kallas, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ve savunma sanayisini geliştirdiğini belirtti.

Kallas, dışarıdan tedarik gerektiğinde Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) gibi açık mekanizmaların bulunduğunu dile getirdi.

 

Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor
Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor

Dünya

Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor

O Müslüman ülke Avrupa Birliği'ne giriyor!
O Müslüman ülke Avrupa Birliği'ne giriyor!

Avrupa

O Müslüman ülke Avrupa Birliği'ne giriyor!

Avrupa ülkesinden, "Size helal olsun" dedirten "İsrail" kararı! Resmen apışıp kaldılar
Avrupa ülkesinden, “Size helal olsun” dedirten “İsrail” kararı! Resmen apışıp kaldılar

Dünya

Avrupa ülkesinden, “Size helal olsun” dedirten “İsrail” kararı! Resmen apışıp kaldılar

Avrupa’nın nefesi Türkiye’den! Berlin panikte: Türkler olmadan savunmamız çöker
Avrupa’nın nefesi Türkiye’den! Berlin panikte: Türkler olmadan savunmamız çöker

Dünya

Avrupa’nın nefesi Türkiye’den! Berlin panikte: Türkler olmadan savunmamız çöker

500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur
500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Gıda

500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23