  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gıda
7
Yeniakit Publisher
500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Avrupa Birliği, Türk kahvesini 'geleneksel ürün adı' olarak tescilledi. Böylece Türk kahvesi, Türkiye’nin Avrupa’da tescil edilen ilk geleneksel ürünü oldu.

#1
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Avrupa Birliği’nden (AB) Türk kültürü adına tarihi bir karar çıktı. Türk kahvesi, Avrupa Birliği tarafından “geleneksel ürün adı” olarak tescillendi.

#2
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de "geleneksel ürün adı" olarak ilan edildiği belirtildi.

#3
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesinin, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay kaytaz böreğinin, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacununun da 40'ıncı ürün olduğunu bildirdi.

#5
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 42 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

#6
Foto - 500 yıllık gelenek Avrupa’da tescillendi! Türk kahvesine büyük onur

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar: "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgul..
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 ..
PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu
Dünya

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da 3 eyaletten yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen operasyonla, PKK adına bağış adı altında haraç toplayan terör örgütünün Hambu..
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Dünya

Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

ABD'de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, sayılan oyların yüzde 50,6'sını alarak tarihi bir başa..
Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık
Dünya

Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık

Sudan’da insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu bir kadının, HDK askerlerine hitaben yaptığı konuşma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23