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Avrupa AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e tepki
Avrupa

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e tepki

Yeniakit Publisher
2024-01-04 07:06:00 -
AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’e tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıklamalarına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Gazze'deki Filistinli nüfusun göç etmesi için çağrıda bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamaları şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıklamalarına tepki geldi. Borrell, "Filistinli nüfusun göçü için çağrıda bulunan kışkırtıcı açıklamaları şiddetle kınıyorum" dedi.

 "KESİNLİKLE YASAKTIR"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine” dair açıklamalarına bir tepkide AB'den geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, “İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistinli nüfusun göç etmesi için bir plan çağrısında bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden etmeler Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ağır bir ihlali olarak kesinlikle yasaktır ve kelimeler önemlidir” dedi.
Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına daha önce ABD, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) de tepki göstermişti.

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