  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Bursa'da tarihi yerleri gezdi
Aktüel

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Bursa'da tarihi yerleri gezdi

Nikolaus Meyer-Landrut: - "Avrupalı tüccarlar geçmişte buraya geliyormuş ve Doğu'dan gelen ürünleri, satın alıp Avrupa'ya götürüyorlarmış. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkinin, ticaretin çok eskiye dayandığını görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:12:25 -
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Bursa'da tarihi yerleri gezdi

BURSA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarihi yerleri ziyaret etti.

İlk olarak Gürsu ilçesindeki meyve ihracatçısı Alara Tarım AŞ'yi ziyaret eden Landrut, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bursa'nın tarihi yerlerini gezen Landrut, Tophane'deki tarihi saat kulesine, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerine de gitti.

Ulu Cami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni de gezen Landrut, Bursa'dan ve tarihi yapılardan çok etkilendiğini söyledi.

Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birini görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Landrut, şunları kaydetti:

"Alışverişlerin yapıldığı tarihi hanları da gezdik. Çok canlı ve modern bir şehir Bursa, aynı zamanda endüstrisi de çok gelişmiş. Yarın da sanayi tesislerini ziyaret edeceğim. Özellikle Hanlar Bölgesi'nde Türkiye ve Avrupa arasında geçmişte ticaretin yapıldığını gördük. Bu da gerçekten ilgimi çeken bir husustu. Avrupalı tüccarlar geçmişte buraya geliyormuş ve Doğu'dan gelen ürünleri, satın alıp Avrupa'ya götürüyorlarmış. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkinin, ticaretin çok eskiye dayandığını görüyoruz."

Landrut ve beraberindeki heyet daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı da (BTSO) ziyaret etti.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Landrut, BTSO'daki AB Bilgi Merkezini de gezdi.

Büyükelçi Landrut'a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç eşlik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Siyaset

"Bu kadar kızdığını düşünmemiştim" diyerek detayı açıkladı! Erdoğan'dan Arınç'a sert sözler

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bülent Arınç'a, "Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık. CHP içindeki tetikçileri anla..
FOX’un rezil dizisine tokat! Kürsüden inmiyor… Büyük yüzleşme
Medya

FOX’un rezil dizisine tokat! Kürsüden inmiyor… Büyük yüzleşme

Şiddeti körükleyen Çukur ve FOX’un rezil dizisi Yasak Elma’yı geride bırakan Uyanış Büyük Selçuklu AB ve ABC1 gruplarında birincilik kürsüsü..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay