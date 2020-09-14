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Aktüel AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı
Aktüel

AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:48:22 -
AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım yarımadasında yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu'nda hafta sonunda bölgesel ve yerel seçimlerin, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrinde ise sözde valilik seçimlerinin yapıldığını hatırlattı.

Borrell, "AB, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamıştır. Bu nedenle Kırım yarımadasında yapılan seçimleri de tanımamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya tarafından düzenlenen bu seçimlerde Kırım'ı ve Sivastopol'u temsil ettiğini iddia edenlerin de tanınmayacağını vurgulayan Borrell, Kırım'ın ve Sivastopol'un Ukrayna'ya ait olduğunu belirtti.

Borrell, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.


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