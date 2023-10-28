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Avrupa AB liderleri korktu: Ateşkes diyemedi
Avrupa

AB liderleri korktu: Ateşkes diyemedi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:24:00 -
AB liderleri korktu: Ateşkes diyemedi

Avrupa Birliği (AB) hükümet ve devlet başkanları, İsrail - Filistin sorununu ele almak için önceki gün Brüksel'de bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren zirvede, özellikle "ateşkes" teriminin kullanılmaması kriz yarattı. İspanya'nın, "ateşkes sağlanması için girişim" talebine en sert muhalefet Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan geldi. Uzun tartışmaların ardından birçok üye, "Terimlere takılıp kalmanın önemi yok, önemli olan bir an önce Gazze'deki insanlara yardımların gitmesidir" görüşünde birleşti. Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, AB liderleri, İsrail'i eleştiren açıklamaları nedeniyle yoğun tepki gören BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in durumuna düşmekten kaçınmak istediler.

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Yorumlar

avrupa ve katliam

21 Ekim 1097’ haçlı savaşları Ağlamadık Türk kalmadı!”. (Fransızların milli destanı olarak kabul ettikleriChanson d’Antioche’nin (Antakya Destanı) 5. Bölümünden türkleri öldürüp yiyenlerden ne beklenir garbın afakını sarmışssa celik zırhlı duvar benim iman dolugöğsüm gibi serhadim var onlar için araplar bir nebze iyiidr amam türkleri hiç sevmezler osmanlıya 1700 sonuna kadar ottoman imparatorluğu dediler 1700 lerin sonundan itibaransonra türk imparatorluğu dediler

Gültekin

AB, ATEŞ KES DİYEMEZ, ÇÜNKÜ AVRUPA'NIN ORTASINDAKİ BOSNA HERSEK İÇİN KATLİAMLARA SEYİRCİ KALDIĞI GİBİ GEÇMİŞİ ÇOK KİRLİ VE KANLIDIR.
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