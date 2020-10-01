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Aktüel AB Liderler Zirvesi
Aktüel

AB Liderler Zirvesi

AB Konseyi binası, Kovid-19 önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatılınca boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:56:29 -
AB Liderler Zirvesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan AB Konseyi binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatılınca boş kaldı.

AB liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor.

Normal zamanda 2 bin 500'den fazla gazetecinin takip ettiği zirve için aralarında AA foto muhabirinin de olduğu sadece 5 foto muhabirine akreditasyon verildi. Bu kişilere de zirve öncesi Kovid-19 testi yapıldı.

Önlemler nedeniyle gazetecilere açılmayan AB Konseyi binası büyük ölçüde boş kaldı.

Binanın girişinde talep yoğunluğu nedeniyle gazeteciler için özel masalar kurulan geniş alan şimdi bir sergiye ev sahipliği yaparken, basın odaları ve merkezinde kimsenin olmadığı görüldü.

AB liderlerinin zirve sonunda alınan kararları açıkladığı basın toplantısı salonu da, artık soruların internet üzerinden alınması nedeniyle aynı şekilde boş kaldı.

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