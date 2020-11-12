  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor
Aktüel

AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:33:47 -
AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosundan gelen şeffaflık taleplerine karşılık Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları ve fiyatları ticari gerekçelerle gizli tutuyor.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, parlamentoda "Satın alımlarda şeffaflık ve Kovid-19 aşılarına erişim" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

AB'nin şu ana kadar AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile yüz milyonlarca doz için sözleşme imzaladığını, Pfizer ve BioNTech ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu hatırlatan Kyriakides, "Bir aşı çıktığından tüm üye ülkeler eldeki dozlara aynı zamanda erişime sahip olacaklar." dedi.

Kyriakides, aşı alım sürecindeki şeffaflık konusunda ise küresel aşı ve ilaç pazarındaki yüksek rekabet nedeniyle AB Komisyonunun, sözleşmelerdeki bilgileri yasal olarak açıklama imkanı bulunmadığını söyledi.

Kyriakides, "Gizlilik maddeleri bu tür sözleşmelerin standart özelliğidir. Aşı geliştiren şirketler diğer ülkelerle de bu konuda aynı şekilde sözleşme yapmaktadır. Hassas müzakereleri ve mali konuları, üretim ve geliştirme gibi ticari bilgileri korumak için bu gereklidir. Şirketler bu tür bilgilerin gizli kalmasını şart koşmaktadır." diye konuştu.

Müzakerelerde dikkatli davranmanın önemine işaret eden Kyriakides, AB Komisyonunun bu tür sözleşmeleri yaparken elini güçlü tutmaya çalıştığını, şirketlerin "müşteri seçmesine" imkan tanıyacak bir ortam yaratmak istemediklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Beoing ile TUSAŞ anlaştı! Dev anlaşmada imzalar atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyaca ünlü askeri uçak ve helikopter üreticisi ABD'li Boeing şirketi ile işbirliği anlaşması imzalandı...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay