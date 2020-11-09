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Aktüel AB Konseyi Başkanı Michel'den "Avrupa'da imam eğitimi için enstitü kurulması" önerisi
Aktüel

AB Konseyi Başkanı Michel'den "Avrupa'da imam eğitimi için enstitü kurulması" önerisi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:02:38 -
AB Konseyi Başkanı Michel'den "Avrupa'da imam eğitimi için enstitü kurulması" önerisi

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'da imamların yetiştirilmesi için bir enstitünün kurulması önerisinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da AB Konseyi Başkanı Michel'le bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Avrupa'nın terörle mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini savunarak, özellikle Yabancı Terörist Savaşçı konusunun daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasının önemli olacağını, çünkü bu kişilerin Avrupa için büyük tehlike arz ettiğini söyledi.

Başbakan Kurz, "siyasal İslamla" mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ileri sürerek, güvenlik açısından AB dış sınırlarının korunmasının önemini yineledi.

- Michel'den Avrupa imamları önerisi

AB Konseyi Başkanı Michel ise terörle mücadelede güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle istihbarat akışının hızlı ve sürekli olmasının önemine vurgu yaptı.

Michel, dijital platformlarda etkili olan terör yanlısı içeriklere dikkati çekerek, terörist içeriklerin internet ortamından kaldırılması için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa Parlamentosunun bu doğrultuda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Aşırılıkçı ideolojiler, şiddet ve nefret söyleminin terörün zemin bulmasında belirleyici bir rol oynadığını kaydeden Charles Michel, "Benim düşünceme göre, imamların yetiştirilmesi için Avrupa'da bir enstitünün kurulması görüşünün tartışılması büyük önem arz ediyor. Böylelikle topluma verilecek açık görüşlülük ve hoşgörü mesajları bu imamlar yoluyla aktarılabilir." dedi.

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