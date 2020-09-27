  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada
Aktüel

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:54:56 -
AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides karantinada

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan biriyle temasta bulunduğu için karantinaya girdi.

Kyriakides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın temas içinde bulunduğu birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kamu sağlığı protokolleri gereğince kendini karantinaya aldığını ve evden çalıştığını kaydeden Kyriakides, test sonuçlarını beklediğini bildirdi.

Kyriakides, "Hastalık belirtisi göstermiyorum ve iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar
Dünya

Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar

Azerbaycan’ın dik duruşu karşısında korkan Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal!
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavir..
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı