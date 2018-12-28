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AB kan grubuna sahip insanlar nasıl beslenmeli?

AB kan grubuna sahip insanlara faydalı ve zararlı olan besinleri sizler için araştırdık...

28 Aralık 2018 Cuma 18:39
AB kan grubuna sahip insanlar nasıl beslenmeli?

Size faydalı olanlar

Et olarak koyun ve hindi etini tercih etmelisiniz. Aynı zamanda kırmızı levrek, morina, bey ve ton balığı da yiyebilirsiniz. Faydalıdır.

Taze yumurta, yoğurt, beyaz peynir, eski kaşar, keçi veya koyun sütünden peynir AB grubuna faydalıdır.

Karabuğday, yumuşak buğday, yulaf unundan yapılmış ürünler ve ekmekleri tercih etmelisiniz. Arpa ekmeği de size iyidir.

Diğer faydalıları sıralıyalım: Zeytinyağı, ceviz, yerfıstığı, Antep fıstığı, zencefil, kuşburnu, papatya, köri, yeşil çay, limon, keten tohumu, yeşil mercimek, salatalık, karnabahar, beyaz va kara lahana, patlıcan, kırmızı pancar, çiğ ıspanak, semizotu, marul, havuç, pazı, brokoli, soğan, sarmısak, maydonoz ve her türlü yeşil yapmaklı sebze..

Meyvelerden kayısı, dut, incir, üzüm, vişne, kiraz, mürdüm eriği, erik, greyfurt, karpuz, kivi, yerelması, ananas..

İngiliz tuzu dediğimiz mağnezyum sülfat ve pekmez..

Size zararlı olanlar

Koyun ve hindi eti dışındaki, tavuk dahil diğer etler. Yukarıda sıraladığımız balıkların dışındaki diğer balıklar size zararlı.

Mısır, mısır unu ve ekmeği ile mısırdan yapılmış diğer ürünler. Mesela mısıryağı.. Çavdar ve çavdar unundan yapılmış ekmek ve diğer mamüller. Durra tipi buğday unu ile yapılmış mamüller ve ekmeği

Susam ve susamlı ürünler,

Kavrulmuş kuruyemiş,

Börülce fasulye, ayçekirdeği, pul biber, kara ve beyaz biber, domates salçası, enginar, turp, nason, hindistan cevizi, fasulyeyi yoğurt ile yememelisiniz..

Tereyağı, (zeytinyağı ve cevizyağı dışındaki) her türlü çiçek yağı, margarin ve diğerleri zararlı..

Siyah çay ve kahve..

Portakal ve portakal suyu. Keza nar ve nar suyu, muz zararlı.. Dondurma, süt, jelatin, bayatlamış yiyecekler, hazır yiyecek ve içecekler, früktöz, glikoz, mide ve bağırsaklarda gaz oluşturabilecek her türlü yiyecek ve içecek size zararlı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:44
  1. ab kan grubu
  2. faydalı besinler
  3. zararlı besinler

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