AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi açılışı gerçekleştirildi

Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı kapsamında desteklenen “AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi” açılış etkinliği AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu, milletvekilleri, Sivil Toplum temsilcileri ve çok sayıda konuğun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, açılışta yaptığı konuşmada Erzincan iline şimdiye kadar yaklaşık 240 projeyle 53 milyon Euro’ya yakın AB desteği sağlandığını ve projenin Belçikalı ortağı ile birlikte kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik faaliyetleriyle dikkat çektiğini vurguladı.

Proje ortağı Brüksel merkezli European Academy of Regions Başkanı Nelu Neacsu, ise açılış konuşmasında AB’deki kadın girişimciliğe yönelik bilgiler verdi.