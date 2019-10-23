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AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi açılışı gerçekleştirildi

Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD) tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı kapsamında yürütülen “AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi” açılış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi açılışı gerçekleştirildi

Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı kapsamında desteklenen “AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi” açılış etkinliği AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu, milletvekilleri, Sivil Toplum temsilcileri ve çok sayıda konuğun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, açılışta yaptığı konuşmada Erzincan iline şimdiye kadar yaklaşık 240 projeyle 53 milyon Euro’ya yakın AB desteği sağlandığını ve projenin Belçikalı ortağı ile birlikte kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik faaliyetleriyle dikkat çektiğini vurguladı.

Proje ortağı Brüksel merkezli European Academy of Regions Başkanı Nelu Neacsu, ise açılış konuşmasında AB’deki kadın girişimciliğe yönelik bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:03
  1. Erzincan
  2. Ankara
  3. Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı
  4. AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi
  5. AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan
  6. ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu
  7. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan
  8. European Academy of Regions Başkanı Nelu Neacsu
  9. kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik faaliyetler
  10. kadın girişimciliği

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  • OsmanliOsmanli21 sa önce
    Gavur Türkiye lehine asla tesvik vermez,kadini sokaga,bebegi krese.Baba zatencalisiyor.Huzur evinde bulusmak uzere bay bay.Son kale aile nakavt.

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