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AB ile ekonomik makas azaldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Dünya Bankası'nın Washington'da ki toplantısına katıldı. Bakan Şimşek, AB ile kişi başına düşen gelirde olan makasın azaldığını söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:05
AB ile ekonomik makas azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının "Bahar Toplantıları" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, ABD Ticaret Odası ve Turkish Heritage Organization iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Amerikalı iş adamları ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldİ.

AB İLE MAKAS AZALDI 

Türkiye ekonomisinin 2003 yılından bu yana ortalama yüzde 5,7 büyüme kaydettiğini ve bunun satın alma gücüne yansıdığını bildiren Şimşek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki kişi başı gelir farkını son 25 yılda yüzde 28 daralttı. Bu oldukça çarpıcı. Türkiye, bu hızda büyümeye devam ederse, kişi başına düşen gelir bakımından AB ortalamasına 14 yıl içinde ulaşacak. Türkiye, ABD ile arasında bulunan kişi başına gelir farkını ise yüzde 20 azalttı. Bu da güçlü bir performans." ifadelerini kullandı.

Şimşek, öte yandan, tüm yükselen ve gelişen ekonomiler gibi Türkiye'nin de bazı makroekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Bunlardan biri enflasyon. Enflasyonu güçlü performansın anahtarı olduğu için yeniden tek haneli rakamlara düşürmek önemli. Şu an geçici olarak çift haneli rakamlara yükselen enflasyonda döviz kurundaki zayıflık belirleyici rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin diğer bir sorunun cari açık olduğuna işaret eden Şimşek, petrol ve altın haricindeki cari açığın ise gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,5'i kadar düşük olduğuna vurgu yaptı. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:05
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