  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak
Aktüel

AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:37:11 -
AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Birlik üyesi ülkeler, Esed rejiminin mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda düzenlediği konferansa katılmayacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin ve bazı AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 11-12 Kasım'da Şam'da düzenlenmesi planlanan konferansa davet edildiklerini bildirdi.

"AB ve AB üyesi ülkeler bu konferansa katılmayacaktır." ifadesini kullanan Borrell, şu anda önceliğin Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli şartların uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye'nin tamamına engelsiz erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Borrell, bu nedenle konferansın erken olduğunu, Suriye'deki koşulların geniş çaplı gönüllü geri dönüşlere izin vermediğine işaret etti.

Sınırlı sayıdaki dönüşlerin birçok engeli ve tehdidi gözler önüne serdiğini aktaran Borrell, bunlar arasında zorla askere alma, ayrım gözetmeksizin yapılan gözaltılar, işkence, fiziki ve cinsel şiddet, konuta erişimde ayrımcılık, temel hizmetlerin bulunmaması gibi unsurları sıraladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı
Dünya

Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birlikler..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay