AB, Esed rejiminin mültecilerin dönüşü hakkındaki konferansına katılmayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Birlik üyesi ülkeler, Esed rejiminin mültecilerin Suriye'ye geri dönüşü konusunda düzenlediği konferansa katılmayacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin ve bazı AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 11-12 Kasım'da Şam'da düzenlenmesi planlanan konferansa davet edildiklerini bildirdi.

"AB ve AB üyesi ülkeler bu konferansa katılmayacaktır." ifadesini kullanan Borrell, şu anda önceliğin Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli şartların uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanması ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Suriye'nin tamamına engelsiz erişimi olması gerektiğini vurguladı.

Borrell, bu nedenle konferansın erken olduğunu, Suriye'deki koşulların geniş çaplı gönüllü geri dönüşlere izin vermediğine işaret etti.

Sınırlı sayıdaki dönüşlerin birçok engeli ve tehdidi gözler önüne serdiğini aktaran Borrell, bunlar arasında zorla askere alma, ayrım gözetmeksizin yapılan gözaltılar, işkence, fiziki ve cinsel şiddet, konuta erişimde ayrımcılık, temel hizmetlerin bulunmaması gibi unsurları sıraladı.