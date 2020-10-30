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Aktüel AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
Aktüel

AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:48:54 -
AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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