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Aktüel AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz
Aktüel

AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:15:48 -
AB: Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasından memnuniyet duyuyoruz

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

AB'nin daha önce bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, bugüne kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Stano, "Şu anda ateşkesin sonuçlarını daha iyi anlamak için detayları değerlendiriyoruz." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.

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