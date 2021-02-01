AB aşı yarışı suçlamasını reddetti

Avrupa Birliği'nin kamu hizmetleri aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle risk altında. Brüksel'deki bir planlama başarısızlığının kanıtı olarak İngiltere, İsrail ve ABD'de görülen hızlı ilerleme nedeniyle Brüksel eleştiri oklarının hedefi oldu.

Pazar akşamı Alman televizyonuna verdiği demeçte Ursula von der Leyen, "İçinde bulunduğumuz tek yarışın virüsle ve zamana karşı olduğunu düşünüyorum." dedi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile her iki bölgedeki fabrikaların da birbirine aşı vereceği konusunda anlaştığını sözlerine ekledi.

Geçtiğmiz günlerde İngiltere ve AB arasında AstraZenaca'nın aşısı yüzünden bir paylaşım sorunu yaşanmıştı.