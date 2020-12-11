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Aktüel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"
Aktüel

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:58:25 -
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Elban, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar Sonrası İlk Cuma", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haberde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" başlıklı karelerini oyladı.

Vali Elban, fotoğraflara emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

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