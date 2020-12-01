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Aktüel AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı
Aktüel

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

Anadolu Ajansı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 76 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:13:02 -
AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

ANKARA (AA)- Anadolu Ajansı (AA), 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Çin, Şili, Lübnan, İran, Suriye, Yunanistan, İskoçya, Rusya, ABD, Fransa, Libya, Hindistan, Kolombiya, Filistin, Azerbaycan, Irak, Bosna Hersek, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 279 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.
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