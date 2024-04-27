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Gündem Aaaa, AYM Başkanı ne dedi?
Gündem

Aaaa, AYM Başkanı ne dedi?

Yeniakit Publisher
2024-04-27 10:17:00 -
Aaaa, AYM Başkanı ne dedi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Aaaa, AYM Başkanı ne dedi?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Sakalımız yok ki, dinlesinler” diyeceğim de.. Üniversite yıllarımdan bu yana sakalımı kesmedim..

“Sakalımız da olduğu”na göre, o zaman acaba bizi niye dinlemiyorlar?

Tersinden yorumlayalım, belki de “sakalımız olduğu için, inadına dinlemiyorlar..”

“Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur” dedik.. “Her ikisi de yüksek mahkemedir” dedik.
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İzah ettik: Anayasa, birisi için (Yargıtay) “son inceleme mercii” demiş.

Diğeri için ise (Anayasa Mahkemesi), “Kararları herkesi bağlar” demiş..

Türkçe bilen her kişi kabul edecektir ki, “Herkes” ile kastedilenin içinde, tabii ki “Son inceleme mercii” de vardır..

Ama, “son inceleme mercii”nin istisnası da olmamalıdır.. İstisnası var ise, zaten o makam “son” olmaz..

Bir madde “son” diyerek, sınır koyuyor.. Diğer madde, “herkes” ile kuşatıyor..

Ve başlıyor tartışma...

Haydi bakalım, çıkın işin içinden, çıkabilirseniz..

Ve bu tartışma üzerinden, ülkeyi kan gölüne çeviren, kamu mallarına zarar veren gezi isyanının organizatörü birisini (Can Atalay’ı) cezaevinden çıkarmak için, Türkiye meşgul ediliyor..

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