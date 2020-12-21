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Aktüel AA foto muhabiri Kayidi "Halkların Gücü-Tunus 2020" fotoğraf yarışmasında birinci oldu
Aktüel

AA foto muhabiri Kayidi "Halkların Gücü-Tunus 2020" fotoğraf yarışmasında birinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:53:42 -
AA foto muhabiri Kayidi "Halkların Gücü-Tunus 2020" fotoğraf yarışmasında birinci oldu

TUNUS (AA) - Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Yasin el-Kayidi, Dünya Basın Fotoğrafları Vakfının düzenlediği "Halkların Gücü-Tunus 2020" fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

Hollanda merkezli Dünya Basın Fotoğrafları Vakfının düzenlediği ve 38 foto muhabirinin 84 fotoğrafla katıldığı yarışmada birinciliği AA muhabiri Kayidi kazandı.

Hollanda'nın Tunus Büyükelçiliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ödül töreninde Kayidi'nin, öğretmenlerin grevini protesto eden velilerin İşçi Sendikası binası yakınlarında düzenlediği gösteride güvenlik güçleriyle bir kadın arasındaki arbedeyi belgeleyen fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldüğü açıklandı.

Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı, dünyanın en geniş katılımlı ve prestijli fotoğraf yarışmalarını düzenliyor.

Tunus'taki Ulusal Kurucu Meclis seçimlerini ve Arap Baharı devrimleri sırasında Libya ve Mısır'daki olayları fotoğraflayan Kayidi, AA'dan önce Associated Press için serbest foto muhabiri olarak çalışıyordu.



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