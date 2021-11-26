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Ekonomi AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:32:00 -
AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Salı günü açıklanacak 2021 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5,3 ile yüzde 13,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 8,4 ile yüzde 12,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümüştü.

 

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