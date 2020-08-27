  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:27:49 -
AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde eksi 7 ile yüzde eksi 15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 3,8, en yüksek yüzde 0,5 oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor
Dünya

Çipras: Erdoğan meydan okumaktan çekinmiyor

Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Çipras, yaptığı..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı