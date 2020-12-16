AA ekibi, Bağdat’ta karantina hastanesini görüntüledi

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp durumu ağır olan hastalar, hastanede karantina altında tutuluyor.

Başkent Bağdat’ta, Kovid-19’u ağır geçirenler, devlete bağlı Şifa Hastanesi’nde karantinaya alınarak tedavi ediliyor.

AA ekibi, Kovid-19 hastaları için ayrılan Şifa Hastanesi ve orada tedavisi süren hastalar ile zorlu mücadelenin parçası olan sağlık görevlilerinin çalışmalarını görüntüledi.

Kovid-19'un kendilerine bulaşmasını önlemek için titizlikle hareket eden hastane personeli, tulum, önlük, maske ve siperlikle koruyucu tedbirleri alıyor. Ancak ülkenin birçok yerinde olduğu gibi söz konusu hastanenin hijyen açısından bakıma ihtiyaç duyduğu görüldü.

Şifa Hastanesi Müdürü Rafid Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının başlangıcında hastanenin tam kapasite çalıştığını ifade ederek, “Hastanemize salgının ilk döneminde Çin'in Vuhan kentinde okuyan öğrencilerimiz yatırılmıştı. 250 yataklı hastanemizde salgının zirve yaptığı dönemde 200’e yakın hastamız olmuştu. Şu an durumu iyi hasta almıyoruz ancak okullar açıldığı için salgının buralarda yeniden zirve yapmasından endişeleniyoruz." dedi.

Irak’taki Kovid-19 vakalarında yaşanan düşüşe dikkati çeken Şakir, şu anda hastanede yatan salgın hastasının 20’ye yakın olduğunu ve bunların bir kısmının yoğun bakımda olduğunu aktardı.

Şakir, “Hastanedeki sağlık çalışanlarının tamamına yakını hatta içlerinden bazıları iki kez salgına yakalandı. Ancak personellerimiz iyileştikten sonra mesaisine geri döndü." diye konuştu.

Irak’ta ikinci dalga beklenmediğini dile getiren Şakir, gündemdeki Kovid-19 aşılarının Irak’a ulaşıp ulaşamayacağı hakkında ise şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, en uygun aşıyı seçmek için mesai harcıyor. Pfizer aşısının Irak'ta korunması biraz zor olabilir ancak Çin veya İngiliz aşısı önümüzdeki yaz mevsimi öncesi Irak'a ulaşmış olacak."



