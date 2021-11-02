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Gündem AA değil Reuters duyurdu: EYT’lilerle ilgili hükümet çalışma başlattı!
Gündem

AA değil Reuters duyurdu: EYT’lilerle ilgili hükümet çalışma başlattı!

AK Parti ve hükümetten ‘isimsiz’ yetkililere dayandırdığı sansasyonel haberlerle sıkça gündeme gelen İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu: EYT’liler ve asgari ücret için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 01:34:00 -
AA değil Reuters duyurdu: EYT’lilerle ilgili hükümet çalışma başlattı!

Son dönemde artan enflasyondan etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılması planlanıyor.

Hükümet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlattı.

Yapılacak çalışmaya göre karar verilecek 

Reuters'a konuşan iki yetkiliden edinilen bilgiye göre, iktidarın çalıştığı önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

Memur maaş artışları da yer alacak

Reuters'a bilgi veren yetkililer %20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

EYT’lilere yönelik çalışmaya başlandı!

Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) da ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

 

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