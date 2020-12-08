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Aktüel AA Afrika Haberleri Editörü Tığlı, "Afrika'daki Türkiye'yi" anlattı
Aktüel

AA Afrika Haberleri Editörü Tığlı, "Afrika'daki Türkiye'yi" anlattı

AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı: - "Yunus Emre Enstitüsü birçok ülkede çekim merkezi haline geldi. Türk sineması ve dizileri Türkiye'ye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor" - "Afrika'da çalışacaksanız Afrika'da olmak zorundasınız. Afrikalılara ulaşmanın en iyi yollarından biri de eğitim" - "Kültür, siyaset ya da ekonomi gibi kavramlara sığmaz. Örneğin, Mısır'la siyasi ilişkilerimiz iyi olmasa da ülke halkıyla kültürel olarak iyi bir ilişki geliştirmiş durumdayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:00:04 -
AA Afrika Haberleri Editörü Tığlı, "Afrika'daki Türkiye'yi" anlattı

İSTANBUL (AA) - AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı, Afrikalıların Türkiye'yi geçmişe kıyasla daha yakından tanıdığını ve bunda kültürel çalışmaların büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Afrika Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlediği "Afrika'daki Türkiye" başlıklı söyleşide konuşan Tığlı, Türkiye'nin kıtadaki kültürel varlığının gittikçe arttığına vurgu yaparak, Afrikalıların Türkiye'yi geçmişe nazaran çok daha iyi tanıdığını ifade etti.

Afrika ülkelerinde Batı ülkelerinin kurduğu kültürel hegemonyayı yıkmanın zor olduğuna dikkati çeken Tığlı, Afrika halklarıyla yakınlaşmanın yolunun kültürel çalışmalara ağırlık vermekten geçtiğini belirtti.

- "Yunus Emre Enstitüsü çekim merkezi haline geldi"

Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yardım dağıtmanın yanı sıra artık kıta ülkelerinde önemli kültürel hizmetler de yaptığını hatırlatan Tığlı, "STK'larımız Afrika'da kültürel çalışmalara, eğitim çalışmalarına imza atıyor ve oradaki üniversitelerle çalışmaya başlıyor." dedi.

Tığlı, akademisyenlere Afrika çalışmalarını daha görünür kılmak için Afrika'da yaşamaları çağrısı yaparak, "Afrika'da çalışacaksanız Afrika'da olmak zorundasınız. Afrikalılara ulaşmanın en iyi yollarından biri de eğitim." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsünün birçok ülkede çekim merkezi haline geldiğine vurgu yapan Tığlı, Türk sineması ve dizilerinin de Türkiye'ye olan ilgiyi her geçen gün artırdığına dikkati çekti.

- "Kültür, siyaset ya da ekonomi gibi kavramlara sığmaz"

"Afrikalılar tatilini artık Avrupa'da değil Türkiye'de geçirmek istiyor." diyen Tığlı, birçok Afrikalının Türkiye'nin nasıl bir yer olduğuna ilişkin fikir sahibi olduğunu belirtti.

Tığlı, "Kültür, siyaset ya da ekonomi gibi kavramlara sığmaz. Örneğin, Mısır'la siyasi ilişkilerimiz iyi olmasa da ülke halkıyla kültürel olarak iyi bir ilişki geliştirmiş durumdayız." diye konuştu.

Türklerin Afrikalılara karşı bakış açısının Batılılardan farklı olduğunu ve bunu Afrikalıların çok iyi gözlemlediğini belirten Tığlı, "Afrikalılar, Türklerin farklı olduğunu her zaman hissettiriyor. Türklerin Afrikalılara karşı olumsuz ve ayrımcı bakış açısı taşımadığını Afrikalılar biliyor." dedi.

Tığlı, "Bugün, 70 yaşındaki Güney Afrikalı bir kişi Yunus Emre Enstitüsüne gelip Türkçe öğrenmeye çalışıyorsa bunu ancak kurduğunuz samimi bağla başarabilirsiniz. Gönül coğrafyamızın en önemli merkezlerinden birinin de artık Afrika olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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