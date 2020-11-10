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Otomotiv A3 Sportback, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
Otomotiv

A3 Sportback, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Audi’nin başarılı modeli olan A3, dördüncü nesliyle başarılarını sürdürüyor. Yeni A3 Sportback, 63 farklı modelin değerlendirilmeye alındığı “Golden Steering Wheel 2020-Altın Direksiyon” ödüllerinde, ‘Kompakt Otomobiller’ sınıfında birinciliğe uygun görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:24:00 -
A3 Sportback, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden olan "Altın Direksiyon", aynı zamanda bu konuda Almanya'daki en eski organizasyonlardan biridir. İlk olarak 1976'da gerçekleştirilen yarışmanın 2020 seçiminde, sekiz sınıfa ayrılan 63 yeni model, büyük ödül için mücadele verdi. Her sınıfta, okuyucu anketinde en çok oyu alan üç model finale kalmayı başardı. 24 modelin katıldığı final, Ekim ayı başlarında DEKRA Lausitzring'de düzenlendi. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri, adayları belirlenen test şemasında yer alan kriterlere göre değerlendirmeye alındı.

A3 Sportback, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

1996 yılında pazara giren ve dört halkalı markanın yeni bir segmentini oluşturduğu için premium kompakt sınıfın kurucusu olarak görülen A3, o tarihten bu yana üç kez; 1996, 2012 ve 2013 yıllarında "Altın Direksiyon" ödülünü aldı. 2020 yılı içinde dördüncü nesliyle yollara çıkan A3 Sportback, ilerici tasarımının yanısıra, bilgi-eğlence, süspansiyon ve sürücü destek sistemleri gibi üst sınıftan aldığı yeni özellikleriyle hem başarısını hem de iddiasını sürdürüyor. Yeni A3 Sportback’in 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması hedefleniyor.

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