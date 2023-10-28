A101 piyasanın çok çok altında o akıllı telefonu satacak! Tarih belli oldu

Shift Delete'da yer alan habere göre, Türkiye’de binlerce şubesiyle en büyük zincir marketlerden A101, teknolojik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tüketicilerin taleplerine göre ürünler getiren A101’e şimdi ise elektrikli motorlu bisiklet ve akıllı telefon geliyor.

A101, 2 Kasım (Perşembe) gününden itibaren satılacak ürünler kataloğunu paylaştı. Stoklar bitene kadar tüketicilere sunulacak ürünler arasında en öne çıkanı Volta markasına ait VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet oldu.

VSX Elektrikli Motorlu Bisikletin azami hızı 25 km/h iken motor gücü ise 220 W. Batarya kapasitesi 48 V 22 Ah, şarj süresi ise 6 ila 8 saat arasında değişiyor. 52 kilometre menzil sunan ve dijital göstergeye de sahip olan elektrikli motorlu bisikletin fiyatı ise 16 bin 990 TL.

Bir zamanlar tekne satan ve geçtiğimiz günlerde Apple ürünleri sunan A101 'e şimdi ise çekme karavan geliyor.

A101 kataloğunda bir diğer dikkat çeken ürün ise Realme‘nin 9 Pro modeli oldu. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan Realme 9 Pro modeli 7 bin 699 TL‘den satılacak. Şu anda bu telefonu internet üzerinden satın almak istediğiniz karşınıza çıkan en ucuz seçenek 8 bin 100 TL.

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