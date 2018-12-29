A vitamininin faydaları saymakla bitmiyor

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A vitamini yetersizliğinden akne oluşabilir. Cerahatli deri döküntüleri, çoğunlukla çocuklarda ve ergenlikte olur. Aniden daha ziyade kafa derisi, yüz, baldır ve koltuk altlarında görülen kırmızı, içleri cerahatli kabarcıklardır. Oral olarak alınan ve cilde sürülen A vitamini iyi gelir.

Kuru cilt, A vitamini eksikliğinde olur. Kulak abseleri yine A vitamini eksikliğinde oluşabilirler.

Atopik egzama, genellikle çocuklarda görülür. A vitamini ile tedavi çoğu zaman iyileştirir.

Hiperkeratosiz, genellikle A vitamini eksikliğinden oluşan bir hastalık olup cilde A vitaminli merhemler sürülerek önlenir.

A vitamini ağızdaki kanser öncesi lezyonların önlenmesi ve tedavisinde faydalıdır.

Sedef hastalığı A vitamini ile azaltılabilir.

Kafa derisindeki kuruluk ve kaşıntılara iyi gelir. Derinin kuvvetlenmesinde, esnekleşmesinde ve büyümesinde faydalı bir vitamindir. Alt ve üst deri hücrelerini canlandırır.

Cilt ülserlerini iyileştirmede faydalı olur.

Güneş yanmasına karşı hassasiyeti azaltır.

Vücudun diş dokularında enfeksiyonlara karşı direncini arttırır.

Siğillerin yok edilmesinde etkindir.

Ameliyat sonucu oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Üriner kanal enfeksiyonlarına karşı direnci arttırır.

Göz kanlanması A vitamini eksikliği sonucu oluşabilir. Görmede bulanıklık, göz iltihaplanmasında A vitamini eksikliğine rastlanmaktadir. Gece körlüğü, ışığa karşı anormal hassasiyet, gözlerde ağrı ve kızarma, şişmeye iyi gelir. Çift görme bozukluğu, aşırı A vitamini eksikliğinden ötürü oluşabilir.

Yağda çözünen bir antioksidan olarak hücreye girebilir, kansere karşı koruma sağlar.

Büyüme gecikmesini önler.

Klasik soğuk algınlıklarına, gribe karşı gereklidir.

Kızamığa yakalanmış kötü beslenen küçük çocuklarda, A vitamini takviyesi ölüm oranını % 50 azaltmıştır.

Pek çok kanser türünde tümörlerin büyümesini baskılar.

Mesane, göğüs, rahim, barsak, beyin, gırtlak, kan kanserinde, karaciğer, akciğer, ağız, prostat, deri kanserinde vitamin A takviyesi yapılır.

Dalak dejenerasyonu ve iltihaplanması gibi bozukluklar A vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilir.

Timus bezini A vitamini korur.

Lumbago gibi bazı sırt ağrılarının iyileştirilmesinde yardımcıdır.

Kemiklerin oluşumunda, normal büyüme çağında temel bir maddedir.

Fibrosistik göğüs rahatsızlığı, A vitamini eksikliğinde oluşabilir.

Burun, göz, sindirim kanalları, solunum yolları ve mesaneyi zararlı mikroorganizmaların enfeksiyonuna karşı korur.

Damar sertleşmesini önlemede C ve E vitaminleriyle birlikte yararı olur.

İç kulağın yoğun A vitaminine ihtiyacı vardır. İşitme kayıplarında, kulak çınlamasında faydalıdır.

Eklem, omurga iltihaplanmalarını önler.

Karaciğer ve tiroid bezini takviye eder.

Rahim hastalıklarının önlenmesinde gereklidir. Kısırlığa karşı ve hamileler için faydalıdır.

İştah kaybı A vitamini eksikliğinde gözükebilir.

Sindirim sorunları A vitamini eksikliğinden kaynaklanır.

İshal tekrarlamaları, küçük çocuklarda A vitamini eksikliğinden olur.

Kötü nefes kokmasına C vitaminiyle birlikte alınan A vitamini iyi gelir.

Mide ekşimesine iyi gelir. Bağırsak parazitleri olan solucanımsı kurtçukların yayılmasını önler. Peptik ülserlerin tedavisinde faydalıdır.

Koku hassasiyetinin zayıflamasını önler. Öğrenme yeteneğini geliştirir. Hafızayı da geliştirir.

Bronşiti önlemede yardımcı olur.

Biliyor musunuz bu liste A vitamininin faydalarının çok kısaltılmış halidir!