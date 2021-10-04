A RH+'ysanız nasıl beslenmelisiniz?

Beslenme sağlığımızın en önemli aşamalarından biri ve çeşitli kan gruplarına sahip olsakta beslenmenin öğelerini iyi inşa etmeliyiz vücudumuzda. A RH+ grubundaysanız öncelikle besinleriniz ağırlıklı olarak sebze ve meyvelerden oluşmalı. Bu kan grubundaysanız şayet zayıf bir bağışıklık sisteminize sahipsiniz demektir. Öncelikli olarak ise, börülce, enginar, karalahana, havuç, pazı, diğer yeşil yapraklı sebzeler; greyfurt, erik, zencefil, kayısı, kiraz, mandalina, portakal ve muz gibi vitamin ve mineral bakımından zengin meyveler en çok yenmesi gerekenlerden. Bunlara ek olarak, mantar, mercimek, çavdar, sarımsak, soğan ve pekmez de yenmesi önerilenler arasında. A kan grubuna sahip olanların yememesi ya da olabildiğince az yemesi gerektiği düşünülen besinlerse şöyle: Beyaz et dışındaki diğer tüm et ürünleri, patates, domates, biber, patlıcan gibi sebzeler, kavrulmuş kuru yemişler ve tereyağı, dondurma gibi süt ürünleridir.

Bu besinlerin ayrımına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Besin kaynaklarımızı ince eleyip sık dokuyarak sağlıklı ürünlerden seçerek sağlığımızın gidişatını daha da ileri noktalara taşımak ise elimizde..