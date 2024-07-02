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Spor A Milli Takım'da kötü haber!
Spor

A Milli Takım'da kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 23:09:00 -
A Milli Takım'da kötü haber!

Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Kökçü ve Yüksek, turu geçmemiz halinde Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, turu geçmemiz halinde Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

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