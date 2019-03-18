A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. İdman basına açık gerçekleştirildi Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Şenol Güneş, A Milli Takım ile İlk Antrenmanına Çıktı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/senol-gunes-a-milli-takim-ile-ilk-antrenmanina-cikti-c0fb76.jpg" alt=""/> Çanakkale şehitleri unutulmadı A Milli Takım futbolcuları ve teknik ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde şehitleri unutmadı. Milliler antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdi. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına yarın 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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