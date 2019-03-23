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A Milli Takım Eskişehir’de

UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, Eskişehir’e geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 20:38
A Milli Takım Eskişehir’de

UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, Eskişehir’e geldi.


Türk Hava Yolları’na ait uçakla TSİ 18.00’de Tiran Havalimanı’ndan Eskişehir’e seyahat eden A Milli Takım kafilesi, TSİ 20.00’de Eskişehir’e geldi. Eskişehir Hassan Polatkan Havaalanına inen Ay-Yıldızlıların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Sadece birkaç taraftarın ilgi gösterdiği oyuncular, takım otobüsüne binerek konvoy halinde kalacakları otele hareket etti. H Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir’de çıkacak milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu’ndaki ilk mücadelesini de 27 Mart 2017’de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı. Milliler hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Eskişehir Yeni Stadyumda sürdürecek.


25 Mart Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyum’unda oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00’de başlayacak. A Milli Takım H Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:38
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