A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti - Ay-yıldızlı ekip, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Tayland'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Başkent Bangkok'ta oynanacak maç TSİ 11.05'te başlayacak. İlk 2 haftasında 6 maç yapan A Milli Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 16 ülkenin mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde lider konumda bulunuyor. Milliler, Uluslar Ligi'nin 3. haftasında 5 Haziran Çarşamba günü Bulgaristan, 6 Haziran Perşembe günü ise ev sahibi Tayland ile mücadele edecek.



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