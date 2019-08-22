0553 313 94 23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara’da Yunanistan ile karşılaşacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında yarın Ankara’da Yunanistan ile karşılaşacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Milliler, A Grubu’nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, tüm karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu’nda oynayacak.


Ay-yıldızlılar turnuvanın ilk maçında yarın saat 20.00’de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.



Turnuva statüsü


24 takım 6’şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül’de oynanacak son 16 turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede gerçekleşecek.



Şampiyon Ankara’da belli olacak


4 Eylül’deki çeyrek finallerde ev sahipliğini sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın kaderi, 2003’ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye’de belirlenecek. 7 Eylül’de yapılacak olan yarı finaller ve 8 Eylül’de oynanacak üçüncülük maçı ile Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek olan final Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.


Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde:



A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan


B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika, Ukrayna, Portekiz, Slovenya


C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda, Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya


D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya, Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre


A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu şekilde:



Yarın


14.30 Fransa - Bulgaristan


17.00 Sırbistan - Finlandiya


20.00 Türkiye - Yunanistan



24 Ağustos Cumartesi


17.00 Fransa - Yunanistan


19.30 Türkiye - Finlandiya



25 Ağustos Pazar


17.00 Bulgaristan - Sırbistan


19.30 Yunanistan - Finlandiya



26 Ağustos Pazartesi


17.00 Fransa - Sırbistan


19.30 Türkiye - Bulgaristan



27 Ağustos Salı


17.00 Finlandiya - Fransa


19.30 Yunanistan - Bulgaristan



28 Ağustos Çarşamba


17.00 Sırbistan - Yunanistan


19.30 Türkiye - Fransa



29 Ağustos Perşembe


17.00 Bulgaristan - Finlandiya


19.30 Türkiye - Sırbistan

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
    1. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    2. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    3. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    4. Trafik magandası tutuklandı
    5. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    6. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    7. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    8. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    9. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    10. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    11. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    12. Görevden alınan HDP’li belediye..
    13. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    14. Basit yaralamadan aranan hükümlü..
    15. Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı..
    16. Büyük göğüsler birçok probleme sebep..
    17. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    18. (Özel) Birçok sürücüyü ilgilendiren..
    19. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    20. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa..
    21. Anadolu Üniversitesinde yangın..
    22. 'Gözlerinin içine bakıp paramız yok..
    23. İngiltere Başbakanı Merkel'i..
    24. Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
    25. İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet..
    26. Vali Tutulmaz’dan Karaadilli Belde..
    27. Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı..
    28. (Özel) 145 hektar orman kasıtlı..
    29. Kentin sokaklarında 30 kişilik grupla..
    30. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı