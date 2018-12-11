A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor
Türkiye, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin yarın yapılacak kura çekimine 1. torbadan katılacak11 Aralık 2018 Salı 13:36
İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı 2019 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi yarın yapılacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da TSİ 15.00'te yapılacak kura çekimine Türkiye, 1. torbadan katılacak.
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 16 takım yer alacak.
Kura çekiminde torbalar şöyle:
1. torba: Türkiye, İspanya, Fransa, Rusya
2. torba: Belçika, Letonya, İtalya, Çekya
3. torba: Sırbistan, Ukrayna, Macaristan, Karadağ
4. torba: Slovenya, Belarus, Büyük Britanya, İsveç
Finallerde takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek.
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