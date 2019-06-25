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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin 12 kişilik kadrosu açıklandı

25 Haziran 2019 Salı 13:42
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.

C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor).

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:42
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
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