A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u konuk edecek
- 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen ay-yıldızlı takım, eleme grubundaki son maçında yarın Belarus ile Kayseri'de karşılaşacak20 Kasım 2018 Salı 10:04
İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Belarus'u ağırlayacak.
Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Belarus'un yanı sıra Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak, son karşılaşma öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Belarus ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Türkiye 64-54 kazanmıştı.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.
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