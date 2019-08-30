0553 313 94 23

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

- Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Andorra ve Moldova maçları için 2 Eylül'de İstanbul'da toplanacak

30 Ağustos 2019 Cuma 21:45
A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro 2 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroya çağrılan futbolcular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta yapılacak Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını 6 Eylül'de bu statta gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayımlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:45
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Andorra
  4. EURO 2020
  5. Futbol
  6. H Grubu
  7. Moldova
  8. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”
    1. “Büyük marketler küçük esnafı çok..
    2. Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı..
    3. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    4. 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da..
    5. ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!
    6. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü..
    9. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    10. Antalya'da tur otobüsü şarampole..
    11. Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın..
    12. Yenişehir’de çamlık alanda çıkan..
    13. Uluslararası Bisiklet Festivali
    14. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    15. 30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı
    16. Meral Akşener'in en mutlu olduğu an
    17. İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
    18. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30..
    19. Roma'dan savunmaya takviye
    20. A Milli Futbol Takımı'nın programı..
    21. Yemen’de bomba yüklü motosiklet..
    22. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    24. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    25. İki futbolcu ilk kez A Milli Takım'a..
    26. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine..
    27. İdlib'te on binlerce sivil sokağa..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü:..
    30. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak