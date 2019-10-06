0553 313 94 23

A Milli Futbol Takımı yarın toplanıyor

EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak milli takım, yarın Riva'da toplanacak.

06 Ekim 2019 Pazar 11:54
A Milli Futbol Takımı yarın toplanıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, yarın İstanbul'da toplanacak.

Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda yapacağı Arnavutluk maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek. Milliler, Fransa ile Saint-Denis kentinde oynayacağı müsabaka için ise 13 Ekim Pazar günü bu ülkenin başkenti Paris'e gidecek.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:54
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  7. A Milli Futbol Takımı
  8. EURO 2020 Elemeleri
  9. futbol
  10. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak’ta protestolar büyüyor! Eylemciler TV kanallarına saldırdı
    1. Irak’ta protestolar büyüyor!..
    2. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
    3. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
    4. TBMM'de bu hafta
    5. Frigya'da turist sayısı giderek..
    6. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
    7. Ekipler gizli bölmeyi buldu!..
    8. Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye..
    9. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
    10. Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip..
    11. Yahyalı elmasında verim arttı
    12. 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
    13. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
    14. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması..
    16. 130 bin metal işçisinin sözleşme..
    17. Hz.Ali’nin tercihte zorlandığı iki nimet
    18. Van'daki trafik kazasında 1 polis..
    19. 'İki şoförden biri seyir halindeyken..
    20. Ünlü hip hop yıldızı Maik Jahnke,..
    21. Yeni Malatyaspor'un en skorer sezonu
    22. Peygamber Efendimiz’in mirası
    23. FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program..
    24. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    25. Batı Şeria'da Yahudilerden ırkçı saldırı
    26. Türkiye'nin en modern külliyesi "Büyük..
    27. Deplasman kralı Yeni Çorumspor!
    28. Yedi İklim’de şiire doyacaksınız
    29. Turizme Yeni Ekonomi Programı
    30. Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu