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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Kamuoyundan beklentim...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, Andorra maçı öncesinde düşüncelerini aktardı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:00
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Kamuoyundan beklentim...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacaklarına inandığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ay-yıldızlıların EURO 2020 Elemeleri'nde yarın Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesi yayımlanan maç kitapçığında değerlendirmelerde bulundu.

Millilerin, Andorra maçıyla beş yıl aradan sonra İstanbul'da resmi bir karşılaşma oynayacağını hatırlatan Şenol Güneş, "Takımımızla İstanbul seyircisinin bütünleşmesini güçlü kılabilmek için, grupta geriye kalan üç iç saha maçımızı da ülkemizin tarihsel, kültürel ve ekonomik bakımdan öneme sahip bu kentimizde oynamaya karar verdik. Anadolu'da başlayan EURO 2020 Elemeleri yolculuğumuzu İstanbul'da devam ettireceğiz ve inanıyorum ki hikayemizi mutlulukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolseverlerin milli takımı her zaman coşkuyla desteklediğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Özveriyle çalışan, genç, dinamik ve gurur duyulası bir oyuncu grubuna sahibiz. Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız ve elemelerde şu ana kadar iyi işler çıkardık. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan beklentim, milli maç haftasında yalnızca milli takımımızın başarısına odaklanmanız. Bizleri ayrıştıran değil, birleştiren bir unsur olan milli takımımıza sizlerden İstanbul'a yakışır bir destek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:00
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