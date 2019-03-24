A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır



ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının hazırlıklarını tamamladı. Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Moldova maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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