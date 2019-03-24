0553 313 94 23

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır

24 Mart 2019 Pazar 18:29
A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır


ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Moldova maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:29
  1. antrenman
  2. Eskişehir
  3. Futbol
  4. Moldova
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon Beşiktaş
    1. Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon..
    2. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    3. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    4. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    5. Moldova, Türkiye maçının..
    6. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    7. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    8. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    9. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    10. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    11. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    12. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    13. Türkiye-Moldova maçına doğru
    14. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    15. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    16. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    17. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    18. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    19. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    20. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    21. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    22. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    23. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    24. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    25. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    26. Basketbolda maçın ardından
    27. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    28. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    29. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    30. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında