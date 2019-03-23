A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'tan ayrıldı - Ay-yıldızlı ekip, Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak



TİRAN (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Takım, bu ülkeden ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, İşkodra'da yaptığı antrenmanın ardından başkent Tiran'dan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Eskişehir'e hareket etti. Milli takım kafilesini, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz uğurladı. Ay-yıldızlılar, Eskişehir'de 25 Mart Pazartesi günü grubun ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak.



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