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A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, karşılaşmanın son hazırlığını karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ABD karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. ABD
  3. Basketbol
  4. türkiye

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